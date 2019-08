Cavalo de Goucha treina-se para os Jogos Olímpicos

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:28 Facebook

Com Manuel Luís Goucha a apresentar o “Você na TV!”, o companheiro, Rui Oliveira, viajou até à Holanda para acompanhar um dos cavalos do casal, que pode vir a participar nos próximos Jogos Olímpicos. O comunicador da TVI já disse, várias vezes, que “os cavalos são coisa do Rui” e, por isso, o empresário partiu para Roterdão, na Holanda, onde um dos seus animais que cria no monte alentejano vai treinar-se para tentar chegar aos Jogos Olímpicos de Tóquio, que se vão realizar em 2020. “Já estamos aqui em Roterdam a apoiar a nossa equipa! Objetivo: Olímpicos Tóquio 2020, queremos […]