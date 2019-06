Cédric Soares subiu ao altar em Sintra

Sara Oliveira Hoje às 10:52 Facebook

Após as despedidas de solteiro na Grécia e em Ibiza, Cédric Soares e Filipa Brandão casaram no Penha Longa Resort, em Sintra.

A cerimónia, sábado, aconteceu depois de quatro anos de namoro. O jogador do Southampton e da seleção nacional e a modelo disseram o "sim" numa cerimónia religiosa, a meio da tarde, na presença de muitos familiares e amigos.

Entre eles, outros futebolistas bem conhecidos, como Pizzi, Rui Patrício, Adrien, Quaresma ou Bruno Alves, que se fizeram acompanhar pelas respetivas mulheres. O famoso alfaiate Paulo Battista também esteve entre os convidados.

Fruto do tempo que jogou no Inter Milão, Cédric partilhou ainda o momento com alguns dos amigos que fez em terras italianas.

Como manda a tradição, a noiva atrasou-se. Com um sensual vestido que lhe deixava os ombros à mostra, Filipa deslumbrou na subida ao altar, onde a esperava um ansioso Cédric. Colocadas as alianças, o casal trocou beijos apaixonados perante o jovem padre que os casou.

Cédric Soares pediu Filipa em casamento na passagem de ano de 2017 para 2018. E a companheira aceitou, assumindo-se "a mulher mais feliz do Mundo".

O copo d'água realizou-se numa tenda transparente montada nos jardins do luxuoso resort de Sintra, depois de servidos os aperitivos junto à piscina.