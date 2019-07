Celebridades de Hollywood que não sabia que formaram um casal

NTV Hoje às 15:40, atualizado às 16:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Algumas celebridades tiveram vários relacionamentos, alguns deles tão breves e terminados há tantos anos que caíram no esquecimento. Recorde ou descubra 14 ex-casais. Os atores Sarah Jessica Parker e Robert Downey estiveram numa relação de 1984 a 1991. A atriz terminou o relacionamento devido ao vício em drogas e álcool do “Homem de Ferro”. Christina Applegate conheceu Brad Pitt em 1988, quando tinha 18 anos e os atores tiveram um romance de curta duração. Anos depois, Christina confessou que a relação terminou na cerimónia do MTV Video Music Awards de 1989, quando Brad Pitt saiu com Sebastian Bach, vocalista dos […]