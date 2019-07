Celebridades reagem à morte de estrela da Disney

NTV Hoje às 18:23, atualizado às 18:44 Facebook

A notícia de que a estrela do Disney Channel Cameron Boyce morreu este domingo aos 20 anos apanhou as celebridades de surpresa. As figuras públicas mostraram choque e consternação. Um dia negro para a televisão. Cameron Boyce, 20 anos, estrela da Disney e do Disney Channel, morreu na manhã deste domingo, aparentemente durante o sono e depois de lhe terem sido prescritos medicamentos. Em Hollywwood, a consternação e o choque tomaram conta do mundo da televisão. Skai Jacson, que protagonizou a série “Jessie” ao lado de Cameron, escreveu no perfil de Instagram: “Cam, eras único. O meu coração vai estar […]