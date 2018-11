César Mourão já é pai de Martim

Sara Oliveira Hoje às 21:40, atualizado às 22:08 Facebook

Segundo filho do ator César Mourão nasceu esta quinta-feira. O menino, que se chama Martim, é fruto da relação com Joana Lousão.

"O número mágico 22". Foi assim e com uma imagem em que se vê a mãozinha do recém-nascido que o também humorista partilhou a boa nova no Instagram.

Martim junta-se a Mariana, de quase dez anos, a primogénita de César Mourão, fruto de uma anterior relação, que "reagiu muito bem" ao facto de deixar de ser filha única e até ajudou a escolher o nome do irmão.

Assim garantiu o pai ao JN quando visitou os laboratórios da Bebé Vida no Porto para se inteirar de todo o processo de criopreservação de células estaminais, que escolheu para o herdeiro que agora chegou.

Na altura, César confessou alguma curiosidade por ter o bebé os braços, assumindo mesmo "contrariar essa ansiedade". Afinal, "já tenho uma filha o que dá alguma experiência", frisou o apresentador de "Terra Nostra" e "D"Improviso" na SIC.

Em breve, já com a família aumentada, César Mourão estará no Porto com o espetáculo "Commedia a La Carte". Por isso, "vai custar mais" estar longe de casa, embora saiba que, "no fim, tudo acaba sempre bem", como antecipou ainda na conversa que teve com o nosso jornal no final de outubro.