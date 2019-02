Hoje às 14:45 Facebook

Depois do anúncio da morte do diretor criativo da Chanel, Karl Lagerfeld, a empresa francesa anunciou Virginie Viard como sucessora do designer alemão.

Virginie Viard ficará encarregue de manter o legado de Lagerfel e de Gabrielle Chanel, fundadora da marca de moda, avançou a revista "Vogue". Ao lado de Karl há mais de 30 anos, Virginie era o braço-direito do criador, tendo desempenhado até hoje o papel de diretora do estúdio de criação da grife.