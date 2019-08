Chanel aposta pela primeira vez numa manequim transexual

NTV Hoje às 22:30, atualizado às 22:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A marca de alta-costura francesa Chanel apostou pela primeira vez numa manequim transexual para dar a cara a uma campanha publicitária da sua linha de cosméticos. Chama-se Teddy Quinlivan, tem 25 anos e está a fazer história na indústria da moda ao ser a primeira mulher transexual eleita para protagonizar um anúncio dos produtos Chanel Beauty. Apesar de este não ser o seu primeiro trabalho como modelo, Teddy Quinlivan não conseguiu esconder a emoção na hora de partilhar a notícia com os fãs no perfil de Instagram. “Descobri que não choro mais quando as coisas estão a correr mal, apenas […]