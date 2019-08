Channing Tatum anuncia afastamento das redes sociais

NTV Hoje às 10:25, atualizado às 10:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Channing Tatum anunciou publicamente que vai afastar-se do mundo virtual por tempo indefinido para se inspirar e criar conteúdo novamente. O ator de 39 anos partilhou a decisão com os mais de 17 milhões de seguidores no perfil da rede social Instagram, com uma mensagem em que esclarece a situação. “Tenho tentado ficar inspirado e a criar novamente. E para ser honesto não sinto realmente, ou pelo menos não me tenho sentido muito criativo nas redes sociais nos últimos dois anos. Vou viver no mundo real por um tempo e longe do meu telemóvel”, anunciou a estrela do filme “Magic […]