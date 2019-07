Channing Tatum pede ordem de restrição contra fã

NTV Hoje às 15:10, atualizado às 15:43 Facebook

Channing Tatum entrou com uma ordem de restrição contra uma fã que invadiu a sua residência em Los Angeles, Estados Unidos, durante mais de uma semana. Uma mulher permaneceu dentro de uma da residências do ator, em Hollywood, Los Angeles, durante dez dias até ser encontrada por funcionários e retirada da propriedade pelas autoridades, de acordo com a imprensa internacional. Perante esta invasão, Channing Tatum entrou com uma ordem de restrição contra a fã. Em defesa, a mulher alegou que não invadiu a casa, apenas havia sido convidada por Channing Tatum. No entanto, o ator garante que não conhece a […]