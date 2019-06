Charlotte do Mónaco: Afinal havia outro... vestido de casamento

JN Hoje às 19:18 Facebook

A enlace civil de Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam foi este sábado e o facto da Casa Real partilhar fotos a "conta-gotas" levou a que a atenção recaísse sobre o look da noiva.

A filha de Carolina apareceu com um vestido cinzento e com laços, um modelo de Saint Laurent, que surpreendeu muita gente. Agora, sabe-se que Charlotte, depois da cerimónia no Palácio dos Grimaldi, no Mónaco, usou, na receção noturna, no palácio de Vigie, um vestido branco e mais convencional, ainda de marca desconhecida. O colar Cartier era da avó, Grace Kelly, que não conheceu.