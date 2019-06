Charlotte do Mónaco casa-se com vestido surpreendente

JN Hoje às 19:14 Facebook

A filha da princesa Carolina do Mónaco casou este sábado à tarde com Dimitri Rassam. Reveladas as primeiras fotos do enlace, pela Casa Real, abriu-se a polémica em torno do vestido escolhido pela noiva.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam disseram "sim" este sábado no mesmo local, o Palácio do Mónaco, onde os avós da noiva, Rainer e Grace Kelly, fizeram o mesmo. A cerimónia civil ocorreu pelas 10.30 (hora de Portugal continental), mas só mais tarde se ficou a conhecer a fotografia oficial dos recém-casados, na escadaria de mármore do palácio.

A surpresa caiu na escolha do vestido de Charlotte: cinzento com três laços na parte da frente. Na imprensa internacional há quem defenda que, embora seja de alta costura, esperava-se um pouco mais de glamour.

O noivo envergou um fato azul, camisa branca, gravata azul e lenço branco.

De acordo com a Holla, o casal celebrou a união de forma inédita, onde aplausos, pizza, gelado e champanhe não faltaram.

Será agora em junho que Charlotte e Dimitri vão casar em cerimónia religiosa na comuna francesa de Saint Rémy-de-Provance. O referido local, escreve a revista "Vip", é o mesmo para onde Carolina do Mónaco, a mãe da noiva, se mudou com os filhos após a morte de Stefano Casiraghi, que perdeu a vida num trágico acidente de barco.