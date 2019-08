Chef Avillez integra novo concurso de culinária da Globo

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:37 Facebook

O novo concurso de culinária da Globo chama-se “Mestre do Sabor” e conta com a presença do mediático chef português José Avillez. A competição está quase a chegar ao pequeno ecrã, com um conceito inovador. O formato criado pela estação brasileira será apresentado pelo chef francês Claude Troisgros e o colega Batista. “Mestre do Sabor” conta ainda com a participação do chef José Avillez, que tem duas estrelas Michelin. Ao seu lado vão estar também outros dois chefs: Kátia Barbosa e Leo Paixão. No programa, que tem estreia agendada para outubro no Portugal e no Brasil, os três profissionais de […]