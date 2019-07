Chef Chakall premiado em Macau

NTV Hoje às 13:50, atualizado às 14:20 Facebook

O Chef Chakall foi galardoado com dois Gourmand Awards, numa cerimónia que decorreu em Macau. “Estou muito orgulhoso e agradecido”, referiu. “Best TV Host” e “Food Person of the Year” foram os prémios obtidos e que fizeram o Chef subir ao palco por duas vezes. “Na última noite fui premiado com dois Prémios Gourmand em Macau. Estou muito orgulhoso e agradecido. Portugal esteve duas vezes em palco. Obrigado”, escreveu o conhecido cozinheiro no perfil de Instagram. Chakall esteve, este fim de semana, no Festival da Comida, que decorreu no Porto, onde cozinhou ao vivo para centenas de pessoas. TEXTO: Rui […]