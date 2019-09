Chef Filipa Gomes relata percalços da festa de aniversário da filha

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Filipa Gomes relatou, nas redes sociais, alguns pormenores da festa de aniversário da filha mais velha, desde o bolo que partiu ao pneu que rebentou. A filha da chef, Julieta, completou quatro anos no dia 15 de agosto e, um mês depois, Filipa Gomes recordou o dia da celebração do aniversário, no perfil de Instagram, com um vídeo em que regista o momento e revela alguns percalços da festa. “Foi uma festa em cima do joelho, com pouco tempo para planear e alguns percalços que podiam ter corrido mesmo mal”, começou por escrever na publicação. “Não estou a falar da […]