Chef Filipa Gomes rendida ao crescimento da filha mais velha

Filipa Gomes partilhou com os seus fãs alguns dos traços que tanto admira na sua filha mais velha, Julieta. A chef de culinária não poupou nos elogios. A profissional de cozinha está completamente rendida ao crescimento da sua pequena “super-heroína” porque, apesar de ter um “feitio lixado”, tem um “coração do tamanho do mundo”. “Esta miúda! One of a kind! Tem um feitio lixado mas um coração do tamanho do mundo. Mostra as garras e os caninos com a mesma facilidade com que enfia uma capa de super-heroína e salta para nos salvar”, começou por descrever Filipa Gomes no Instagram. […]