Afinal, receita de Kiko não vai para Marte

Em fevereiro, Kiko Martins foi notícia depois de ter anunciado a conquista de um prémio da NASA que fazia dele o autor da primeira receita portuguesa a ser confecionada em Marte, só que não foi bem assim.

"Ontem ganhei o primeiro concurso mundial de cozinha espacial promovido pela NASA. Trazer para Portugal este prémio é uma alegria e um orgulho enorme", escreveu o chef de 40 anos nas redes sociais, história que partilhou depois em "O programa da Cristina", na SIC.

A questão é que a verdade foi extrapolada e o que ele venceu foi o "La patata marciana", em Saragoça. Um concurso "co-organizado pelo Centro de Astrobiología - INTA/CSIC (Associado ao NASA Astrobiology Institute), em parceria com a Universidade de Engenharia e Tecnologia do Peru e com o Centro Internacional de la Papa, patrocinados pela NASA", esclareceu o próprio, depois de a revista "Sábado" ter posto em causa a primeira versão.

Kiko venceu "na categoria profissional e principal", havendo ainda um outro vencedor na categoria amadores, mas a receita não vai ser cozinhada em Marte.