Choque. Pai de atriz da TVI luta contra o cancro

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:41

Uma notícia que apanhou todos de surpresa. O pai de Anna Eremin, atriz da novela “Jogo Duplo” (TVI), está a lutar contra um cancro. A intérprete deixou uma mensagem emocionada nas redes sociais. Choque. A atriz, que se notabilizou na TVI com a novela “Jogo Duplo”, na qual protagonizou cenas quentes com Jani Zhao, está a sofrer com o cancro do pai e partilhou a dor com os seguidores no perfil de Instagram. “Apesar de se ter tornado, de repente, a minha realidade, ainda não sei muito bem o que dizer em relação a isto, como escrever as coisas em […]