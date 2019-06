“Chorei baba e ranho a ver a melhor amiga”. Rita Pereira emocionada com o “O Programa da Cristina”

NTV Ontem às 21:30 Facebook

Rita Pereira deixou as emoções virem ao de cima com a mais recente edição de “O Programa da Cristina”, na SIC. Tudo devido à participação da sua melhor amiga. A melhor amiga de Rita Pereira apresentava no matutino da SIC os produtos de marca própria intitulados “Enzo e Eva” e a atriz, muito orgulhosa, partilhou em formato InstaStories: “Chorei baba e ranho a ver a melhor amiga a apresentar o novo produto criado por ela”. Rita Pereira já tinha falado da marca em questão nas redes sociais: “A prenda da minha melhor amiga para o Lonô foi inventada e criada […]