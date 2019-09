Chrissy Teigen divulga email acidentalmente e acaba a falar com fã no FaceTime

NTV Hoje às 10:00, atualizado às 10:33 Facebook

Chrissy Teigen divulgou acidentalmente o email numa fotografia e, ao receber inúmeras tentativas de contacto por parte de fãs, decidiu responder a uma delas. A modelo, de 33 anos, revelou que através de uma fotografia do computador, partilhada nas redes sociais, divulgou publicamente o email. Este lapso deu origem a que vários fãs tentassem contactá-la por esse meio e, posteriormente, no FaceTime. Contudo, a mulher do cantor Jonh Lengend decidiu atender uma das chamadas e registar o momento. Num vídeo publicado no Twitter, Chrissy Teigen partilhou o momento em que, ao lado da mãe, Vilailuck Teigen, conversou com um homem […]