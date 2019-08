Chrissy Teigen expõe doença após viagem de avião

NTV Hoje às 15:45, atualizado às 16:17 Facebook

Chrissy Teigen mostrou-se desconfortável por ter um angeodema – inchaço na pele – nos lábios devido à viagem de avião que fez até à sua terra natal, Utah, nos Estados Unidos. A mulher do cantor John Legend não escondeu o descontentamento após ter aterrado em Utah. No perfil da rede social Twitter, a manequim partilhou um desabafo com os seguidores. “Muito chateada e triste que a minha terra natal, Utah, me tenha escolhido para a terrível doença de altitude”, começou por escrever Chrissy Teigen. “Sabiam que o angeodema pode ser desencadeado pela doença de altitude?” questionou. “A aprender uma coisa […]