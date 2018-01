Cinco mulheres acusam ator James Franco de má conduta sexual

Hoje às 20:15, atualizado às 20:46 Facebook

O ator James Franco foi acusado por cinco mulheres de má conduta sexual, horas depois de aparecer na cerimónia dos Globos de Ouro com um crachá a defender as vítimas de abusos.

"Foi como um estalo na cara", disse a atriz Sarah Tither-Kaplan, em entrevista ao "Los Angels Times", dias depois de ter usando as redes sociais para mostrar descontentamento com o facto de James Franco usar um crachá do movimento "Time's Up" (Acabou o tempo), que reúne pessoas vítimas de abusos.

Ex-estudante na escola de atores e realizadores fundada por James Franco em 2014, Sarah Tither-Kaplan, é uma das cinco mulheres que acusaram o ator de comportamento sexual inapropriado ou abusador.

Quatro das queixosas foram alunas de Franco. "Senti o abuso de poder e que havia ali uma cultura em que as mulheres eram substituíveis", disse Tither-Kaplan, em declarações ao "LA Times".

Outra estudante, Hilary Dusome acusa Franco de criar "um ambiente hostil e nada profissional" durante uma cena filmada num clube de "strip", ao perguntar às cinco atrizes que estavam no "set" se alguma queria tirar a camisa. "Ficou furioso" quando ninguém se voluntariou, disse, suportada por outras duas ex-estudantes.

"Sentia que tinha sido escolhida por algo baseado no meu esforço e no meu mérito, mas depois percebi que só tinha sido escolhida por ter uns peitos bonitos", acrescentou Dusome.

Outra mulher, Violet Paley, que teve um relacionamento romântico com Franco, em 2016, acusa o ator de a ter forçado a fazer-lhe sexo oral, quando estavam num carro, e numa altura da relação em que ainda não tinham chegado a esse ponto.

"Ele estava a empurrar a minha cabeça para baixo, como não queria que me odiasse fi-lo", contou Violet Paley ao "LA Times", enquadrando o tuíte feito domingo à noite, quando viu Franco com o crachá nos Globos de Ouro.

No tuíte, Violet Paley lembra esse episódio e insinua que o ator tentou aproximar-se de uma amiga da jovem, então com 17 anos, e recorda um episódio antigo, também com uma jovem menor.

Em 2014, Franco gerou controvérsia nas redes sociais ao usar o Instagram para questionar uma inglesa de 17 anos que conhecera no exterior de um teatro de Nova Iorque. Perguntou-lhe se tinha namorado e se era maior de idade. Quando soube que tinha 17 anos perguntou, ainda, se era boa ideia alugar um quarto no mesmo hotel da jovem.

"Estou embaraçado e acredito que sou um exemplo de como as redes sociais são traiçoeiras", comentou, em 2014, o ator. Agora, em 2018, foi diferente.

Por intermédio do advogado, Michael Plonsker, considerou que as acusações "não são exatas". De viva voz, em entrevistas nos programas noturnos da televisão norte-americana, repetiu a expressão.

"As coisas que ouvi dizer que andam no Twitter não são exatas", disse Franco, durante uma entrevista no Stephen Colbert Show. "Mas, apoio totalmente as pessoas que estão a falar agora, após tanto tempo sem voz, por isso não quero silenciá-las de forma nenhuma", acrescentou.

Quinta-feira, Franco foi ao "Late Night" com Seth Meyers, o apresentador dos Globos de Ouro, e repetiu a mensagem. "Tenho a minha própria versão da história, mas acredito o suficiente nestas pessoas, que não estiveram bem representadas ao longo dos tempos, para reter coisas que poderia dizer".