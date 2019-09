Cinema São Jorge recebe MOTELX – Festival Internacional de Cinema de Terror

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:19 Facebook

O filme brasileiro “Bacurau”, a presença do realizador Ari Aster e os 40 anos de “Alien – O Oitavo Passageiro” marcarão o 13.º MOTELX – Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, que começa esta segunda-feira. O festival ocupará o cinema São Jorge até ao dia 15 e da programação destaca-se a presença em Lisboa do realizador norte-americano Ari Aster, que apresentará em antestreia o filme “Midsommar” e dará uma ‘masterclasse’ sobre ‘folk horror’. Destaque ainda para a antestreia de “Bacurau”, produção brasileira de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, premiado em maio no festival de Cannes e já […]