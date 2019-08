Clara de Sousa e namorado despedem-se das Maldivas

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de uma semana nas águas paradisíacas das Maldivas, Clara de Sousa e o companheiro, Fernando Esteves, estão de regresso a Portugal. As férias terminaram. Com uma pequena paragem em Istambul, na Turquia, o casal viajou até ao destino de sonho, na semana passada, para desfrutar de alguns dias de descanso a dois. Mantendo-se discretos nas fotografias juntos, o casal de jornalistas partilharam nas respetivas contas da rede social Instagram alguns momentos da sua escapadinha. “Um último olhar”, escreveu a jornalista na descrição, anunciando assim a despedida. View this post on Instagram Um último olhar… #horaderegressaracasa #marazulturquesa #semfiltros #paraisonaterra #huvahendhoo […]