Cláudia Borges apanha sol em terras algarvias

Cláudia Borges colocou uma pausa na vida profissional e arrancou com a família até ao Algarve para desfrutar de uns dias de férias para apanhar sol e divertir-se. A apresentadora do “magazine” “Famashow”, da SIC, está a passear-se pelo Algarve, mais especificamente por Faro. Na companhia dos filhos e do marido, a profissional do terceiro canal tem aproveitado para pôr o bronze em dia. “Férias! Quando há tempo para tudo e horários para nada. Estamos no @nauhotels São Rafael Suites, onde é sempre com tudo incluído, fica ainda mais fácil”, escreveu Cláudia Borges no perfil de Instagram. View this post […]