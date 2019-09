Cláudia Borges recorda férias com marido no Algarve

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:20 Facebook

De regresso ao trabalho na SIC, Cláudia Borges recordou publicamente as semanas de férias em família em Faro, no Algarve. A apresentadora desfrutou de algumas semanas de descanso, no mês passado, em Faro, na companhia dos filhos, Rodrigo, de oito anos, Carolina, de nove meses, e do marido, Samuel Fortuna. De volta à rotina, Cláudia Borges recordou esses dias com nostalgia e, no perfil de Instagram, partilhou uma fotografia ao lado do marido. “Já com saudades destes dias bons”, escreveu. View this post on Instagram Já com saudades destes dias bons… #dolcefarniente #claudiaborgesoficial A post shared by cℓáυ∂iα вσrgєs (@claudiaborgesoficial) […]