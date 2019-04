Claudia Schiffer nua aquece redes sociais só com mala da Chanel

Hoje às 15:43 Facebook

É um dos nomes mais conhecidos da indústria da moda e perto de completar 49 anos Claudia Schiffer continua a ser um ícone de sensualidade.

Foi descoberta por uma agência de modelos quando tinha apenas 17 anos. Durante os anos 90 brilhou nas passarelas por um passou, desfilando para algumas das marcas mais importantes do universo da moda.

Mesmo que não desfile agora tantas vezes com fez antes tem nas redes sociais uma verdadeira legião de seguidores. Só no Instagram são mais de um milhão e foi precisamente nessa plataforma que publicou uma fotografia que se tornou viral, somando quase 100 mil gostos.

Na imagem, a alemã aparece sem roupa, apenas com uma mala da Chanel. De acordo com o portal "ABC", o único adereço usado na imagem custa 2500 euros. Esta não é, porém, a primeira vez que a modelo surpreende os seguidores desta forma. No dia de São Valentim, em fevereiro, publicou uma fotografia em que aparece com uma mala da mesma marca.