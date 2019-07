Cláudia Vieira anuncia o sexo do bebé

NTV Hoje às 19:19, atualizado às 19:29 Facebook

Cláudia Vieira anunciou ao final da tarde desta segunda-feira o sexo do segundo filho. Vai ser uma menina e a atriz já avança com possíveis nomes. Um anúncio provocado pela inconfidência de uma amiga à Imprensa. A atriz Cláudia Vieira revelou que está à espera de uma menina, fruto da relação com o empresário João Alves. “Tal como a barriga, a família vai crescer e vai ser…. UMA MENINA!” começou por revelar a protagonista da novela “Alma e Coração” (SIC) no perfil de Instagram. “Ainda estamos indecisos quanto ao nome… Júlia, Caetana, Helena… De qual gostam mais?”, desafiou Cláudia Vieira. […]