Cláudia Vieira apresenta sogra pela primeira vez

Cláudia Vieira apresentou a sogra, Maria José Alves, aos seguidores do Instagram através de uma fotografia inédita partilhada na terça-feira. A atriz assinalou o aniversário da mãe do namorado, João Alves, ao aparecer abraçada à mesma numa fotografia. “Muitos parabéns, sogrinha”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Muitos parabéns sogrinha♥️🥂🎉 A post shared by Claudia Vieira (@claudiavieiraoficial) on Jul 30, 2019 at 3:35pm PDT Cláudia Vieira e João Alves vão ser pais do primeiro filho em comum. No entanto, este é o segundo filho da atriz que também mãe de Maria, de 10 anos, fruto da […]