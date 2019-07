Cláudia Vieira aproveita a gravidez ao sol

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:30 Facebook

Cláudia Vieira aproveitou o primeiro dia do fim de semana para ir à praia. Grávida, a atriz da SIC, de 41 anos, adora o descanso ao sol. Foi a grande novidade dos últimos dias. A estrela da novela “Alma e Coração” (SIC) anunciou a segunda gravidez. Cláudia Vieira já é mãe de Maria, fruto da relação com o ator Pedro Teixeira, e espera agora um bebé do empresário João Alves. Este sábado, a aproveitar a mobilidade que ainda tem nestes primeiros meses de gravidez, a intérprete resolveu ir à praia: “Vamos começar o fim de semana”, escreveu no perfil de […]