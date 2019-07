Cláudia Vieira de férias com a filha no Algarve

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Cláudia Vieira fez as malas e foi de férias com a sua filha, Maria, para o Algarve. A atriz ficou instalada numa unidade hoteleira de luxo. A intérprete, que integra o elenco da novela “Alma e Coração”, da SIC, está a aproveitar ao máximo os dias livre de qualquer responsabilidade profissional para desfrutar da companhia da filha. As duas estão hospedadas num “resort” onde têm aproveitado para apanhar banhos de sol, brincar junto à piscina e passear na praia. “Momento nossos”, escreveu Cláudia Vieira como legenda numa foto na qual surge deitada ao lado da menina. View this post on […]