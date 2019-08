Cláudia Vieira de férias com o melhor amigo

NTV Hoje às 10:45, atualizado às 10:50 Facebook

A atriz da SIC viajou para Aljezur para alguns dias de descanso e não prescindiu da companhia do companheiro de todas as horas: o cão, Yoshi. Cláudia Vieira está na praia da Arrifana, em Aljezur, a gozar uns dias de férias e elegeu como companhia preferida o seu cão, Yoshi. View this post on Instagram As férias com eles sabem tão bem…🐾🐾 #dogs #doglovers #goldenretriever #summer #vacations A post shared by Claudia Vieira (@claudiavieiraoficial) on Aug 19, 2019 at 12:32pm PDT Grávida de quatro meses, a protagonista da novela da SIC “Alma e Coração” não prescinde do fiel amigo para […]