Cláudia Vieira declara-se ao namorado e mostra-se apaixonada

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz publicou no perfil de Instagram uma declaração de amor ao namorado, João Alves. Os famosos aplaudiram. Cláudia Vieira continua de férias em Formentera, nas ilhas Baleares espanholas, a descansar das gravações da novela da SIC “Alma e Coração”, da qual é a protagonista. A atriz tem partilhado muitas fotos ao lado da filha, Maria, fruto da relação com o também ator Pedro Teixeira, mas desta vez foi outro homem a brilhar: a intérprete mostrou uma imagem ao lado do atual namorado, João Alves, e declarou a sua paixão. View this post on Instagram L O V E 🖤 […]