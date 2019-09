Cláudia Vieira e namorado passeiam em Florença

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:23 Facebook

Cláudia Vieira e o namorado, João Alves, fizeram as malas e viajaram até Florença, em Itália, onde têm aproveitado para conhecer a cidade. A atriz, que integrou o elenco da novela “Alma e Coração”, da SIC, tirou uns dias de folga e aproveitou para ir passear por terras italianas com o companheiro. No Instagram, a intérprete partilhou uma foto dos dois na cidade. “Apaixonada por Florença”, pode ler-se na descrição de uma “selfie”. View this post on Instagram Innamorato di Firenze ♥️ A post shared by Claudia Vieira (@claudiavieiraoficial) on Sep 13, 2019 at 5:42am PDT Cláudia Vieira está a […]