Cláudia Vieira exibe barriguinha de grávida

NTV Hoje às 10:44, atualizado às 10:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Grávida pela segunda vez de uma menina, Cláudia Vieira posou em biquíni à beira-mar e mostrou a evolução da barriga de cinco meses. A desfrutar de alguns dias de férias em Aljezur, a atriz da SIC aproveitou para exibir a barriga de grávida no Instagram, através de uma fotografia na qual surge ao lado dos cães e do namorado, João Alves, na Praia da Arrifana. “Dia perfeito”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Perfect day♥️ A post shared by Claudia Vieira (@claudiavieiraoficial) on Aug 20, 2019 at 5:20pm PDT A interprete, que integrou o elenco da […]