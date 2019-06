Cláudia Vieira grávida do segundo filho

Sara Oliveira Hoje às 13:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Aos 41 anos, a atriz Cláudia Vieira espera o segundo filho, fruto da relação com o empresário nortenho João Alves. O bebé juntar-se-à a Maria, de 9 anos, a filha que tem em comum com o também ator Pedro Teixeira.

Cláudia Vieira planeava revelar a novidade no programa "Alta definição" que, este sábado à tarde, vai para o ar na SIC, mas acabou por antecipar o que uma revista semanal avançou como certa.

"BEBÉ A CAMINHO!!! Possivelmente o melhor título que já dei a um post... Sem dúvida que ser Mãe é e sempre será o papel mais importante da minha vida!", partilhou a atriz nas redes sociais, a par de uma imagem em que surge com o companheiro, João Alves, a filha, e os cães, Yoshi e Caya.

Uma produção ao estilo cartaz de um filme e com a família que "vai crescer", assumindo não conseguir "traduzir por palavras a felicidade" que está a sentir. "Esta é a nossa família, ansiosos à espera do bebé que aí vem", acrescentou, prometendo novos capítulos "brevemente numa maternidade perto de si!".

Depois de estar grávida na novela da SIC "Alma e coração", Cláudia Vieira volta a desfrutar do estado de graça na vida real, um desejo há muito expresso, mas adiado por causa dos compromissos profissionais.

Este será o primeiro filho em comum com João Alves, com quem está há pouco mais de quatro anos. O casal conheceu-se no Porto, através de amigos comuns, e nunca mais se separou, tendo inclusive acabado de regressar de umas férias românticas na Grécia