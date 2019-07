Cláudia Vieira já sabe o nome que vai dar à filha

NTV Hoje às 12:25, atualizado às 12:38 Facebook

Cláudia Vieira já sabe o nome que vai dar à segunda filha. A atriz garantiu que chegou a um consenso com o namorado e pai do bebé, o empresário João Alves. Após ter revelado publicamente que tinha três nomes em pensamento – Caetana, Júlia e Helena -, Cláudia Vieira anunciou, em entrevista ao programa de Júlia Pinheiro, que já escolheu o nome. Em conversa com a apresentadora da SIC, esta sexta-feira, a atriz, que integra o elenco da novela “Alma e Coração”, afirmou que apenas um nome agradou a si e ao seu companheiro: Caetana. Recorde-se que a intérprete de […]