Cláudia Vieira mostra a barriga de grávida. E as famosas ficam derretidas

A atriz da SIC viajou para Formentera e, a caminho dos quatro meses de gravidez, não descurou o exercício físico. Um mimo para os milhares de seguidores. Cláudia Vieira publicou este domingo uma imagem com acessórios de treino, o que permitiu aos fãs verem, sem filtros, a sua barriguinha de três meses e meio de gravidez. A atriz, que está à espera de uma menina, Caetana, fruto da relação com o empresário João Alves, não dispensa o treino matinal nem mesmo quando está no estrangeiro, neste caso em Formentera, Espanha. View this post on Instagram Mini treino feito✔️ Bom Domingo […]