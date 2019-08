Cláudia Vieira muito sedutora. E desta vez os olhares não vão para a barriguinha

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:13 Facebook

A atriz tirou o fim de semana para descansar e exibiu um decote ver-ti-gi-no-so. Que o digam os fãs, que quase ficaram sem palavras para comentar. Que forma! A caminho dos cinco meses de gravidez da segunda filha, Cláudia Vieira continua a exibir um corpo muito sensual e a mostrar todas as suas curvas. E, são tantas, que os próprios seguidores se parecem perder nelas. Foi o que aconteceu neste sábado, com a protagonista da novela da SIC “Alma e Coração” na Foz do Arelho a mostrar um fato de banho com um decote, digamos, infinito, o que deixou toda […]