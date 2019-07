Cláudia Vieira partilha momento romântico com namorado

NTV Hoje às 10:30, atualizado às 10:38 Facebook

Cláudia Vieira continua a desfrutar de alguns dias de férias ao lado o namorado, em Formentera, nas ilhas Baleares espanholas, com quem dividiu um momento romântico. Nas redes sociais, a atriz tem vindo a partilhar vários momentos ao longo da viagem. Desta vez, Cláudia Vieira surgiu abraçada a João Alves mostrando o seu lado romântico, novamente. “Namorar em Formentera”, escreveu na descrição da fotografia publicada no Instagram. View this post on Instagram Namorar em Formentera💙 . #happiness #love #holidays #formentera #july #moments #instatravel #travelphotography #latitid #bikini #sea A post shared by Claudia Vieira (@claudiavieiraoficial) on Jul 27, 2019 at 8:00am […]