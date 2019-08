Cláudia Vieira questiona-se sobre oscilações do volume da barriga durante a gravidez

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:25 Facebook

Cláudia Vieira confessou, nas redes sociais, que o volume da barriga oscila bastante, por vezes, aumentando drasticamente. Grávida de três meses, a atriz, de 41 anos, revelou que a barriga aumenta repentinamente, aparentando uma gravidez com o dobro dos meses de gestação. No Instagram, Cláudia Vieira publicou uma fotografia em fato de banho na qual questiona os seguidores sobre este efeito. “Esta barriga oscila muito de volume… Tão depressa parece que ainda estou de três meses como de repente parece que estou de seis… Também acontece com quem está grávida ou esteve?”, escreveu na descrição. View this post on Instagram […]