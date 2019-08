Cláudia Vieira reencontra-se com Andreia Dinis em “praia secreta”

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:58 Facebook

Cláudia Vieira e Andreia Dinis, amigas de longa data, reencontraram-se, esta quinta-feira, numa “praia secreta”. Depois de muito tempo sem trocarem contacto, as atrizes estiveram juntas numa “praia secreta” na Costa Vicentina, onde Cláudia Vieira está a desfrutar de algum tempo de descanso. O momento foi assinalado publicamente com uma sequência de fotografias partilhada no perfil de Instagram da protagonista da novela da SIC, “Alma e Coração”. View this post on Instagram Somos amigas há anos (já perdi a conta, mas isso também não interessa nada) e não nos víamos há muito e de repente, recebo uma msg a dizer […]