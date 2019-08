Cláudia Vieira reencontra-se com João Manzarra e até “parece montagem”

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:58 Facebook

Cláudia Vieira não escondeu a felicidade que sentiu ao reencontrar-se com o apresentador João Manzarra. O convívio entre os dois amigos deu-se na Foz do Arelho. A intérprete está a desfrutar de uns dias de férias naquela zona e, por isso, decidiu visitar o comunicador, com quem partilhou a apresentação de programas como o “Ídolos” e “Factor X”. “Que encontro bom!” começou por confessar a profissional da SIC, na publicação que fez no perfil de Instagram. “Isto é que foi pedalar e dar umas quantas braçadas para estarmos um pouco juntos… nesta que é a tua nova zona, Manzarra!” adiantou. […]