Cláudia Vieira revela o nome da bebé

A bebé de que Cláudia Vieira está à espera, e que é fruto da relação com o empresário nortenho João Alves, já tem nome.

Quase duas semanas depois de ter comunicado a gravidez publicamente e de ter revelado estar à espera de uma menina, Cláudia partilhou com os seguidores do Instagram estar indecisa na escolha do nome da filha - Júlia, Helena e Caetana eram as opções.

Esta sexta-feira, Cláudia Vieira desfez as dúvidas e revelou o nome escolhido em entrevista a Júlia Pinheiro, no programa das tardes da SIC. Após alcançado "consenso" entre a atriz, a filha mais velha e o pai da bebé, João Alves, a menina que aí vem vai chamar-se Caetana. Mas, ressalvou a atriz, o nome ainda pode mudar.

Aos 41 anos, a atriz está grávida pela segunda vez. A bebé vai juntar-se a Maria, de nove anos, a filha que Cláudia tem em comum com o também ator Pedro Teixeira.