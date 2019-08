Cláudio Ramos assinala aniversário da mãe

NTV Hoje às 10:50, atualizado às 10:55 Facebook

Cláudio Ramos assinalou publicamente o 73º aniversário da mãe, celebrado no sábado, com uma fotografia publicada nas redes sociais. O apresentador da SIC dedicou uma publicação especial na conta de Instagram à aniversariante, através de uma fotografia da mesma a apagar as velas. “73 anos de mãe”, escreveu na descrição da imagem. View this post on Instagram … 73 anos de mãe! ❤️ #claudioramos #euclaudio A post shared by Claudio Ramos (@claudio_ramos) on Aug 17, 2019 at 3:43pm PDT Os fãs não tardaram a dar os parabéns à mãe de Cláudio Ramos e a elogiar o “vizinho” de Cristina Ferreira. […]