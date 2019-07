Cláudio Ramos com medo de envelhecer e se arrepender das escolhas

NTV Ontem às 23:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Cláudio Ramos confessou ter medo de chegar aos 65 anos e sentir-se arrependido com que viveu e o que ficou por viver. O apresentador mostrou-se muito recetivo. O comentador do programa “Passadeira Vermelha” (SIC) recebeu uma mensagem da apresentadora Liliana Campos uma imagem sua caracterizada pela Face App, que deu a Cláudio Ramos uma ideia de como será aos 65 anos. Esta fotografia fez o “vizinho” de Cristina Ferreira pensar no assunto e trouxe consigo receios do que o futuro possa ser. “Não sei como chegarei a esta idade, não faço ideia como estarei daqui a vinte anos, mas tenho […]