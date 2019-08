Cláudio Ramos comenta estado de saúde de Ângelo Rodrigues e deseja que o ator “recupere”

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O estado de saúde de Ângelo Rodrigues foi abordado por Cláudio Ramos no programa “Passadeira Vermelha”. O ator foi internado de urgência no Hospital Garcia de Orta, em Almada, devido a uma infeção grave. Cláudio Ramos comentou o debilitado estado de saúde em que Ângelo Rodrigues se encontra, porém as causas que originaram as complicações não tiveram lugar na discussão no programa da SIC. Apesar do prognostico reservado do ator de 31 anos, o comentador mostrou-se otimista, sublinhando que acredita que o colega de estação televisiva vai recuperar. “A mensagem que eu gostaria de passar é que o importante é […]