Cláudio Ramos declara-se a Cristina Ferreira

Cláudio Ramos declarou-se, esta segunda-feira, a Cristina Ferreira depois de os dois terem deixado o palco dos Globos de Ouros de mãos dadas. O “vizinho” mais conhecido de Portugal, que todos os dias visita a casa d’”O Programa da Cristina” (SIC), recorreu ao perfil de Instagram para falar sobre a relação de amizade com a sua vizinha. “É nesta cumplicidade, entre as palavras e os sentidos, que se criam mundos que nos atravessam a vida, nos cicatrizam por dentro e lhe dão a verdade que Ela precisa”, escreveu o comentador do programa “Passadeira Vermelha” na legenda. View this post on […]