Cláudio Ramos garante que namoro entre Mariana Monteiro e João Mota “não tem retorno”

Ponto final nas especulações de uma eventual reaproximação: Cláudio Ramos garantiu na manhã desta terça-feira que o namoro entre Mariana Monteiro e João Mota “não tem retorno”. O fim da relação entre os dois atores foi conhecido este fim de semana. João Mota e Mariana Monteiro separaram-se ao fim de sete anos de namoro e a intérprete apagou mesmo do perfil de Instagram algumas das fotos do ex-companheiro. View this post on Instagram … Foi literalmente um pulo para ir buscar a marmita com o almoço que fez a @carol_carvalhosantos e o @ruivalido captou o momento 📸 #claudioramos #euclaudio A […]