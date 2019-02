Cláudio Ramos: "Não trabalho para agradar a figuras públicas"

Sara Oliveira Hoje às 15:02 Facebook

A celebrar 20 anos de carreira, Cláudio Ramos quase não precisa de apresentações. Nascido em Luanda, Angola, cresceu no Alentejo, mas foi em Lisboa que se afirmou.

Começou na rádio, ainda em Elvas, mas emancipou-se no programa da SIC "Noites marcianas". Nunca mais saiu da televisão, destacando-se agora como vizinho de Cristina Ferreira no programas da manhãs da estação. Aos 45 anos, Cláudio tem na filha, Leonor, de 15 anos, o maior orgulho, mas é no trabalho que deposita a maior ambição.

No segundo mês de prestação em "O programa da Cristina", na SIC, que balanço faz?

O melhor possível, porque é um trabalho que dá muito prazer. Sinto-me superorgulhoso por pertencer a um projeto que veio romper com tudo, e mesmo que eu seja uma gota nesse projecto, estou dentro dele e sinto-me a fazer parte da história da televisão neste momento de revolução.