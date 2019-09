Cláudio Ramos recebe visita especial do namorado n’”O Programa da Cristina”

NTV Hoje às 15:45, atualizado às 15:52 Facebook

Cláudio Ramos recebeu a visita especial do namorado durante a transmissão desta sexta-feira d’”O Programa da Cristina” (SIC). A Yellow Star Company esteve no formato das manhãs do terceiro canal para promover a peça de teatro “Grande Febre de Sábado à Noite” e o público até teve direito a uma atuação musical. Entre o elenco deste projeto estava Diogo Faria, namorado de Cláudio Ramos. Durante toda a atuação e enquanto Cristina Ferreira entrevistou o protagonista Ricardo de Sá, Cláudio Ramos esteve sempre sossegado, mas nervoso. “Queres fazer perguntas a alguém?” questionou a apresentadora ao vizinho, que rapidamente respondeu que sabia […]